Чтобы адаптироваться к изменениям климата, Кыргызстан просит $3 миллиона

Кыргызстан запрашивает у Зеленого климатического фонда $3 миллиона на формирование Национальной политики по адаптации к изменению климата. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ПРООН.

По мнению начальника управления экологической стратегии и политики Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства, разработка Национальной адаптационной программы позволит Кыргызстану реализовать меры по снижению последствий изменения климата.

Документ включает в себя шаги по разработке и утверждению национального мандата, стратегии и механизмов по адаптации к изменениям климата. Проект реализует ПРООН в течение четырех лет, его общий бюджет — $3 миллиона.