Ремонт дороги на перевале Тоо-Ашуу снова приостановили. Виноват дождь

Из-за дождливой погоды ямочный ремонт и укладка асфальта на участке автодороги Бишкек — Ош (перевал Тоо-Ашуу и Суусамырская долина) приостановлены. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Отмечается, что на сегодня на участке со 132-го по 138-й километр уложен асфальт толщиной 7 сантиметров на площади 15,1 тысячи квадратных метров. На отрезке 138- 142 км производят фрезерование разрушенных участков верхнего слоя покрытия на южной стороне перевала Тоо-Ашуу.

Ямочный ремонт уже закончен на южной и северной сторонах перевала Тоо-Ашуу.

«Госдирекция автодороги Бишкек — Ош просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись к продолжительному ремонту дороги на перевале и в Суусамырской долине ввиду неустойчивой и дождливой погоды», — говорится в сообщении.

Отметим, сегодня с утра на перевале в районе тоннеля образовалась многокилометровая пробка, движение закрыто с обеих сторон. Внутри производят плановый ремонт вентиляции.