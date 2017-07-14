Ремонт дороги на перевале Тоо-Ашуу снова приостановили. Виноват дождь

Из-за дождливой погоды ямочный ремонт и укладка асфальта на участке автодороги Бишкек — Ош (перевал Тоо-Ашуу и Суусамырская долина) приостановлены. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.
Отмечается, что на сегодня на участке со 132-го по
Ямочный ремонт уже закончен на южной и северной сторонах перевала Тоо-Ашуу.
«Госдирекция автодороги Бишкек — Ош просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись к продолжительному ремонту дороги на перевале и в Суусамырской долине ввиду неустойчивой и дождливой погоды», — говорится в сообщении.
Отметим, сегодня с утра на перевале в районе тоннеля образовалась многокилометровая пробка, движение закрыто с обеих сторон. Внутри производят плановый ремонт вентиляции.