Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Доброе, прохладное утро, друзья! В пятницу, 14 июля, в Бишкеке снова дожди и +24. Полный прогноз погоды по Кыргызстану найдете тут.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не попадет ли ваш дом в район отключения.

Перекрытые дороги

Завершен ремонт:

— отрезка улицы Фатьянова от Горького до Льва Толстого. Здесь отремонтированы тротуары, ирригация, нанесена дорожная разметка, оборудованы парковочные места.

— отрезка улицы Саадаева от Месароша до переулка Кеминского: отремонтировали тротуары и ирригацию.

— на участке улицы Талды-Суйской от Патриса Лумумбы до Буурдинской: обустроили тротуары и ирригацию.

В столице по-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей. Утром трассу временно перекрывают в районе 08.30, 09.00 и 10.00, вечером — приблизительно в 18.30 — 19.00.

Люди, которые меняли мир

14 июля 1932-го (85 лет) в селе Кочкорка Нарынской области родился поэт и прозаик Мар Алиев.

Он работал библиотекарем, врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом. Позже Алиева назначают ответственным секретарем медицинского журнала «Ден соолук», с 1970 года он — главный редактор издания. Первая книга Мара Алиева — сборник рассказов «Айнектеги жазуу» («Надпись на стекле») издана в 1963 году. Автор нескольких поэтических сборников.

Памятные даты

71 год назад вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание».

Эта книга стала настольной уже для нескольких поколений родителей. Говорят, что большим тиражом в мире издавалась только Библия. Прочитать книгу можно здесь.

А вот 65 лет тому назад американская компания «Дженерал моторз» объявила, что начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры. Спасибо им за это!

У кого намечаются тои

Юбилей сегодня у министра труда и социального развития Кыргызстана Таалайгуль Исакуновой.

Родилась Таалайгуль Базаркуловна 14 июля 1967 года в селе Ат-Башы одноименного района Нарынской области. Министр труда и социального развития КР.

Куда сходить

Культура

В пятницу в Бишкеке два музыкальных вечера. Вы можете сходить на сольный концерт Майка Слеера в «Чемодане Зусмановича». Начало традиционно в 21.00.

«Это добрые, старые и новые песни состава Blues Religion, сольные работы, а также то, что было написано за время игры с другими коллективами», — пишут организаторы.

Кроме того в 20.00 в арт-кафе Chicken Star вас ждет группа Salt Peanuts на ночь джаза.

Спорт

В Бишкеке проходит чемпионат Азии по дзюдо. Ведущие спортсмены континента борются за победу в нескольких весовых категориях в двух возрастных группах.

В Чехии также продолжится международная Олимпиада по интеллектуальным видам спорта.

Спортивный календарь на неделю найдете тут.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 09.30, «Парк-отель» — пресс-кафе по вопросам планирования семьи;

— 10.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Тологонова;

— 10.00, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

— 10.00, площадь Ала-Тоо — открытие международного этнокарнавала «Иссык-Куль собирает друзей-2017»;

— 11.00, посольство Турции — пресс-конференция, посвященная событиям 15 июля 2016 года (попытка госпереворота);

— 11.00, «Кабар» — пресс-конференция «Госэкотехинспекция о мерах безопасности в связи с участившимися случаями взрывов газовых баллонов»;

— 11.00, Центр семейной медицины № 8 — церемония передачи продуктов питания по программе USAID «Продовольствие во имя мира»;

— 11.00, площадь Победы — прибудут участники семейно-туристического автопробега «Шелковый путь 2017», который стартовал 1 июля из столицы Урала — города Екатеринбурга;

— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Садыра Жапарова.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp: (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook