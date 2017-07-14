Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Доброе, прохладное утро, друзья! В пятницу, 14 июля, в Бишкеке снова дожди и +24. Полный прогноз погоды по Кыргызстану найдете тут.
Отключение света, воды, газа
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не попадет ли ваш дом в район отключения.
Перекрытые дороги
Завершен ремонт:
— отрезка улицы Фатьянова от Горького до Льва Толстого. Здесь отремонтированы тротуары, ирригация, нанесена дорожная разметка, оборудованы парковочные места.
— отрезка улицы Саадаева от Месароша до переулка Кеминского: отремонтировали тротуары и ирригацию.
— на участке улицы Талды-Суйской от Патриса Лумумбы до Буурдинской: обустроили тротуары и ирригацию.
В столице по-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).
Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.
По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей. Утром трассу временно перекрывают в районе 08.30, 09.00 и 10.00, вечером — приблизительно в 18.30 — 19.00.
Люди, которые меняли мир
14 июля 1932-го (85 лет) в селе Кочкорка Нарынской области родился поэт и прозаик Мар Алиев.
Он работал библиотекарем, врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом. Позже Алиева назначают ответственным секретарем медицинского журнала «Ден соолук», с 1970 года он — главный редактор издания. Первая книга Мара Алиева — сборник рассказов «Айнектеги жазуу» («Надпись на стекле») издана в 1963 году. Автор нескольких поэтических сборников.
Памятные даты
71 год назад вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание».
Эта книга стала настольной уже для нескольких поколений родителей. Говорят, что большим тиражом в мире издавалась только Библия. Прочитать книгу можно здесь.
А вот 65 лет тому назад американская компания «Дженерал моторз» объявила, что начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры. Спасибо им за это!
У кого намечаются тои
Юбилей сегодня у министра труда и социального развития Кыргызстана Таалайгуль Исакуновой.
Родилась Таалайгуль Базаркуловна 14 июля 1967 года в селе Ат-Башы одноименного района Нарынской области. Министр труда и социального развития КР.
Куда сходить
Культура
В пятницу в Бишкеке два музыкальных вечера. Вы можете сходить на сольный концерт Майка Слеера в «Чемодане Зусмановича». Начало традиционно в 21.00.
«Это добрые, старые и новые песни состава Blues Religion, сольные работы, а также то, что было написано за время игры с другими коллективами», — пишут организаторы.
Кроме того в 20.00 в арт-кафе Chicken Star вас ждет группа Salt Peanuts на ночь джаза.
Спорт
В Бишкеке проходит чемпионат Азии по дзюдо. Ведущие спортсмены континента борются за победу в нескольких весовых категориях в двух возрастных группах.
В Чехии также продолжится международная Олимпиада по интеллектуальным видам спорта.
Спортивный календарь на неделю найдете тут.
А это будет интересно журналистам и экспертам
— 09.30, «Парк-отель» — пресс-кафе по вопросам планирования семьи;
— 10.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Тологонова;
— 10.00, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;
— 10.00, площадь Ала-Тоо — открытие международного этнокарнавала «Иссык-Куль собирает друзей-2017»;
— 11.00, посольство Турции — пресс-конференция, посвященная событиям 15 июля 2016 года (попытка госпереворота);
— 11.00, «Кабар» — пресс-конференция «Госэкотехинспекция о мерах безопасности в связи с участившимися случаями взрывов газовых баллонов»;
— 11.00, Центр семейной медицины № 8 — церемония передачи продуктов питания по программе USAID «Продовольствие во имя мира»;
— 11.00, площадь Победы — прибудут участники семейно-туристического автопробега «Шелковый путь 2017», который стартовал 1 июля из столицы Урала — города Екатеринбурга;
— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Садыра Жапарова.
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