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Общество

Пострадавшим от селей в Баткене оказали помощь

Пострадавшим от селей в Баткене оказали помощь. Об этом сообщает пресс-служба Красного Полумесяца Кыргызстана.

В обществе напомнили, что в ночь с 11 на 12 июля 2017 года в Орозбековском айыльном округе Кадамджайского района Баткенской области прошли селевые потоки.

В результате пострадали более десятка домохозяйств, один дом разрушен полностью. К счастью, жертв нет.

Команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца вместе с представителем по Кадамджайскому району выехала на место и после проведения оценки совместно с МЧС раздала гуманитарную помощь 21 пострадавшей семье.  Люди получили кухонные наборы, гигиенические и детские наборы, одеяла, ведра и канистры для чистой воды.
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