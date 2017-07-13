Пострадавшим от селей в Баткене оказали помощь. Об этом сообщает пресс-служба Красного Полумесяца Кыргызстана.

В обществе напомнили, что в ночь с 11 на 12 июля 2017 года в Орозбековском айыльном округе Кадамджайского района Баткенской области прошли селевые потоки.

В результате пострадали более десятка домохозяйств, один дом разрушен полностью. К счастью, жертв нет.

Команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца вместе с представителем по Кадамджайскому району выехала на место и после проведения оценки совместно с МЧС раздала гуманитарную помощь 21 пострадавшей семье. Люди получили кухонные наборы, гигиенические и детские наборы, одеяла, ведра и канистры для чистой воды.