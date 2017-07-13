14 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — Городок Строителей, № № 7, 8, жилмассивы «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Манаса), «Арча-Бешик» (улицы Баба-Аты, Мин-Куш, Кара-Коо, Абдрахманова), улицы Кулатова, Оренбургская, Розы Люксембург, Туюкская, Строительная;

9.00–17.00 — проспект Мира, 49.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Полевое, Привольное, Виноградное, Аламудун (дачи), Константиновка (район МТФ);

город Кант (улицы Абдраимова, Маликова, Логвиненко, М.Горького, Ленина, Панфилова, Гагарина, Гастелло, Октябрьская, Джакыпова, Ванахуна, Садовая, Чкалова, Южная, Пушкина, Куйбышева, Калинина, Победы, Орозова, Матросова, Мира, Панфилова);

села Ак-Кудук (улица Новая Жизнь), Хунчи (улица Гагарина), Денисовка (улицы Кр. Милянтан, Бирдик, Юбилейная, Фрунзе), Бирдик (улица Аламанова), Люксембург (улицы Ваккера, Токмакская, Западная, Советская, Киргизская, Тельмана, Толстого, Гагарина, Коминтерна), села Кашка-Баш (новостройка, улицы Исманова, Виноградная), Асыл-Баш (улицы Доолот, Мира, Жаны-Турмуш), Джаны-Джер (улица Молодой Гвардии), Селекционное (улицы Кун-Туу, Иссык-Кульская, Кипкалова, Парковая, Проектируемая);

8.30–17.00 — села Бексе-Джол, Бекитай, Кайырма;

город Кара-Балта (улицы Шевченко, Дружбы, Матросова, Морозова, Пограничная, Кирова, Спортивная, переулок Безымянный).

В Ошской области:

9.00–17.00 — сельские управы Тепе-Коргон, Кароол, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди.

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — села Саруу, Коргонду-Булак, пгт. Пристань-Пржевальск (некоторые районы).

В Нарынской области: