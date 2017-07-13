Республиканская клиническая инфекционная больница переполнена. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач Гулжигит Аалиев.

По его словам, за прошедшие сутки в больницу обратилось 286 больных, из них 106 госпитализированы. У 52 обратившихся за медицинской помощью диагностирована кишечная инфекция. Среди госпитализированных 20 взрослых и 86 детей.

«Конечно, мест в больнице не хватает. Приходится класть больных в коридоре или других помещениях. Но не оказать помощь мы не можем. Инфекционные заболевания не терпят отлагательства», — пояснил Гулжигит Аалиев.

За последнее время не зафиксировано массовых отправлений. Все случаи единичны.