Госпредприятие «Инфоком» разработало электронную систему оплаты за паспорт

Кыргызстанцы теперь могут заплатить за паспорт через платежный терминал или электронный кошелек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС).

Уточняется, что в Центрах обслуживания населения (ЦОН) введена в эксплуатацию электронная платежная система (электронный биллинг), разработанная госпредприятием «Инфоком» при ГРС.

«Теперь нет необходимости стоять в очереди в кассу, так как любой желающий может произвести оплату через терминал TeremPay или электронный кошелек «Элсом», что,несомненно, создает дополнительные удобства для посетителей ЦОН», — говорится в сообщении.

В терминале предусмотрена функция возврата сдачи путем пополнения баланса мобильного номера телефона, указанного при оплате.

По информации ведомства, по окончании оформления документов на паспорт оператор выдаст код оплаты за услугу, которая включает все расходы на услуги оформления паспорта.

Для проведения оплаты достаточно ввести полученный код в терминале или электронном кошельке, после чего в системе автоматически отобразится информация о платеже, что позволит подтвердить процедуру приема документов и направить их на изготовление паспорта в автоматическом режиме.

На сегодня терминалы установлены в тестовом режиме в пяти ЦОНах крупных городов, в перспективе услуга будет доступна во всех регионах, где можно будет оплачивать не только за услуги по выдаче паспорта, но и загса, а также за прописку, выписку, регистрацию иностранцев, оформление гражданства и прочие услуги.