21:15
+27
USD 69.58
EUR 79.72
RUB 1.15
Общество

Нурсултан Назарбаев за рулем электрокара отвез на ЭКСПО-2017 президента Германии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за рулем электрокара отвез своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера на выставку ЭКСПО–2017, где проходил национальный день Германии. Об этом сообщили казахстанские СМИ.

По мнению президента Германии, в Казахстане царит футуристическое  энергичное настроение.  

«Все это заметно в архитектуре, с какой же силой вы стремитесь в будущее. Здесь речь идет о мировом будущем энергообеспечения, здесь демонстрируются примеры того, как энергообеспечение может быть построено в будущем и с нашим девизом, который мы выбрали – «Энергетика на правильном пути», – сказал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.  

После официальной речи глава ФРГ отправился осматривать немецкий павильон, где встретился с Нурсултаном Назарбаевым. После экскурса главы государств оставили пожелание в книге для гостей.  

В свою очередь президент Кыргызстана пригласил коллегу посетить национальный павильон «Нур-Алем». Лидер Нации лично сел за руль электрокара и повез Штайнмайера в сферу под громкие овации собравшихся.
Ссылка:
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
В Пограничной службе рассказали, почему возникли очереди на границе
На границе с Казахстаном в местности Каркыра столпотворение
Военных из Кыргызстана могут отправить в Сирию
Сенат Казахстана одобрил пребывание граждан без регистрации 30 дней
Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом Казахстан
Две страны СНГ признали кыргызскую ID-карту 2017 года
Депутат Абдумажит Юсуров считает, что у Мухтара Аблязова развилась паранойя
Казахстан введет государственное регулирование цен на все лекарства
Эксперты назвали риски для ШОС
Между Кыргызстаном и Казахстаном нет разногласий
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
Бизнес
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo;: Бeзoпaснoсть и&nbsp;зaбoтa oб&nbsp;экoлoгии&nbsp;&mdash; нaши oснoвные цeннoсти «Гaзпрoм нeфть Aзия»: Бeзoпaснoсть и зaбoтa oб экoлoгии — нaши oснoвные цeннoсти
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения
Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ
Как работает собственное производство в&nbsp;крупнейшей сети магазинов города Как работает собственное производство в крупнейшей сети магазинов города