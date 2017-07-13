Нурсултан Назарбаев за рулем электрокара отвез на ЭКСПО-2017 президента Германии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за рулем электрокара отвез своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера на выставку ЭКСПО–2017, где проходил национальный день Германии. Об этом сообщили казахстанские СМИ.

По мнению президента Германии, в Казахстане царит футуристическое энергичное настроение.

«Все это заметно в архитектуре, с какой же силой вы стремитесь в будущее. Здесь речь идет о мировом будущем энергообеспечения, здесь демонстрируются примеры того, как энергообеспечение может быть построено в будущем и с нашим девизом, который мы выбрали – «Энергетика на правильном пути», – сказал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

После официальной речи глава ФРГ отправился осматривать немецкий павильон, где встретился с Нурсултаном Назарбаевым. После экскурса главы государств оставили пожелание в книге для гостей.

В свою очередь президент Кыргызстана пригласил коллегу посетить национальный павильон «Нур-Алем». Лидер Нации лично сел за руль электрокара и повез Штайнмайера в сферу под громкие овации собравшихся.