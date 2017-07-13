В Кыргызстане просят Минздрав допустить глухих к вождению машин

Депутат парламента Дастан Бекешев направил в Минздрав рекомендации об устранении препятствий при выдаче водительских прав людям с проблемами слуха.

По его словам, в законодательстве нет ограничений по управлению транспортным средством для людей, имеющих проблемы со слухом. «Однако на практике эти люди сталкиваются с рядом дискриминационных обстоятельств. При прохождении медосмотра они должны пройти отоларинголога, который и создает препятствия для дальнейшего получения водительского удостоверения», — говорится в письме.

Глухота никоим образом не ограничивает человека водить автомобиль. Следовательно, он не представляет угрозы для других участников дорожного движения. Во всем мире многие глухие водят авто. Дастан Бекешев

По данным нардепа, глухие, согласно исследованиям, реже попадают в аварии по сравнению с обычными водителями. «Отказ в предоставлении им водительских прав ограничивает в мобильности, которая дает им доступ к основным услугам. Более того, ограничиваются и без того лимитированные возможности трудоустройства глухих людей», — констатирует он.

Дастан Бекешев просит Минздрав разработать и внести на рассмотрение правительства поправки в Перечень медицинских противопоказаний, устраняющие дискриминационные нормы в отношении глухих.