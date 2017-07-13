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Общество

Жители села Таш-Добо жалуются на захват дачных участков

Жители села Таш-Добо (бывшая Воронцовка) жалуются на захват дачных участков. Об этом они рассказали сегодня на пресс-конференции.

По словам экс-работницы лесного хозяйства Базаркуль Дадановой, председатель профсоюза лесного хозяйства Канатбек Осмонова самовольно создал ОсОО «Самшит» и забрал участки. «Землю я получила в 1989 году. У кого была возможность, те сразу построили дома. По семейным обстоятельствам мы не смогли построить дачу. Но оповестили, что продолжим позже», — сказала она.

«Мы не знаем, когда он назначил себя начальником дачного кооператива. Мы обращались в финансовую полицию, суды, но Осмонов всегда оказывается правым. Хотя все документы на землю у нас есть. Мы просим президента разобраться в ситуации. Комиссия должна провести проверку действий Осмонова», — отметила Базаркуль Даданова.
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