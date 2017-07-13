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Общество

Ушла из жизни легенда советской эстрады Тамара Миансарова

Легенда советской эстрады и исполнительница знаменитой песни «Пусть всегда будет солнце» Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на супруга певицы Марка Фельдмана.

Народная артистка России Тамара Григорьевна Миансарова (в девичестве Ремнева) родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевске Украинской ССР (ныне — город Кропивницкий, бывший Кировоград). Жанровый диапазон певицы очень широк — от героических музыкальных баллад и драматических вокальных новелл до шуточной и детской песни.

Всего в репертуаре Тамары Миансаровой было более четырехсот песен, в их числе «Черный кот», «Топ, топ, топает малыш», «Московские улицы», «Мелодия любви», «Глаза на песке», «Для тебя», «Город спит», «Летка-енка», «Кенгуру», «Мамин праздник», «Рыжик», «Давай никогда не ссориться», «Бабушка, научи танцевать чарльстон», «Иван да Марья», «Береза», «Руки».
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