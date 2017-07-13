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Общество

«Кыялом» будет заведовать управление делами президента Кыргызстана

Национальным объединением народных художественных промыслов «Кыял» будет заведовать управление делами президента и правительства Кыргызстана. Соответствующее постановление выставили на общественное обсуждение.

В настоящее время «Кыял» находится в ведении Фонда по управлению государственным имуществом. Однако за последние годы финансово-экономическое положение предприятия существенно не улучшилось. Из-за сложностей со сбытом выпускаемой продукции порядка 45,8 процента от общего дохода составляет выручка от аренды неиспользуемых помещений.

ГП «Кыял» является основным исполнителем объявляемых управлением делами президента и правительства КР заказов на изготовление медалей и значков государственных наград, сувенирной продукции для протокольных мероприятий.

Таким образом, передача «Кыяла» в ведение управделами позволит оптимизировать процесс государственных закупок, производимых для материально-технического обеспечения президента, премьер-министра и членов правительства.
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