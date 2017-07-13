Кыргызстану не хватает воли для ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов

Общественные организации граждан с ограниченными возможностями здоровья КР требуют от парламента и правительства скорейшей ратификации Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Активисты не раз проводили акции в поддержку документа, в 2015-м собирали подписи за ратификацию конвенции.

«Подписи мы передали в аппарат правительства, но ничего не изменилось. Абсолютное бездействие, — сказала сегодня ИА «24.kg» глава общественного объединения «Назик кыз» Укей Мураталиева. — Главный аргумент для отказа у правительства — нехватка финансирования. Однако мы считаем, что здесь не хватает политической воли, потому что каждая страна имеет право реализовывать документ исходя из своих возможностей».

«Минсоцразвития каждые 4 года передвигает принятие мер по ратификации конвенции. И в этом году заканчивается очередной цикл. Кто знает, может, они придумают следующий цикл», — предполагает Укей Мураталиева.

«Сама ратификация улучшит условия и качество жизни всего сообщества. Ведь в Кыргызстане живут не только люди с инвалидностью, но и пожилые граждане, и молодые родители. Создание безбарьерной среды положительно отразится на имидже страны, на качестве жизни. Это нужно понимать», — добавила она.

Ранее сообщалось, что на внедрение конвенции потребуется 36 миллиардов сомов.

«Нет необходимости копить финансы. Тем более что эту сумму можно разделить на десять лет. И потом, часть работы страна уже делает. Изменения в законы, к примеру, не требуют финансовых затрат», — отметила Укей Мураталиева.

В настоящее время в Кыргызстане зарегистрировано 178 тысяч людей с инвалидностью.