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Общество

Депутаты Красноярского края в России увеличили себе вдвое зарплату

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края в РФ приняли законопроект, увеличивающий зарплату вдвое — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Об этом сообщают российские СМИ.

Документ может быть утвержден только вслед за внесением соответствующих поправок в региональный бюджет. Законопроект о повышении зарплат народных избранников якобы уже подписал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Внимание к решению красноярских народных избранников привлекла запись эфира ТВК. В утренних новостях ведущий Александр Смол саркастически прокомментировал новость о повышении их зарплат, поаплодировав их решению и поблагодарив за «достойный труд».
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