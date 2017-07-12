В некоторых районах Бишкека 12 дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека 17-28 июля не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтными работами будет прекращена подача голубого топлива в районах, ограниченных отрезками улиц Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, БЧК; Ганди, Мыскал, Сейил, Пригородной; Малышева, Куренкеева, переулками Илийским и Беломорским.

Также не будет газа завтра, 12 июля, с 8.00 по 17.00 в городе Кызыл-Кие и селах Учкоргон Кадамджайского района Баткенской области и Сокулук Чуйской области (улицы 50 лет Октября, Торговая, Индустриальная, Краснодарская).



