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Общество

В некоторых районах Бишкека 12 дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека 17-28 июля не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

По ее данным, в связи с ремонтными работами будет прекращена подача голубого топлива в районах, ограниченных отрезками улиц Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, БЧК; Ганди, Мыскал, Сейил, Пригородной; Малышева, Куренкеева, переулками Илийским и Беломорским.

Также не будет газа завтра, 12 июля, с 8.00 по 17.00 в городе Кызыл-Кие и селах Учкоргон Кадамджайского района Баткенской области и Сокулук Чуйской области (улицы 50 лет Октября, Торговая, Индустриальная, Краснодарская).
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