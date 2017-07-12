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Общество

При личном досмотре у кыргызстанца обнаружено 40 килограммов марихуаны

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Чуйской области в селе Джаны-Джер Сокулукского района задержали 45-летнего жителя области  по подозрению в хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.  

Уточняется, что в ходе личного досмотра у мужчины изъяли два мешка марихуаны общим весом 40 килограммов

Возбуждено уголовное дело по статье 246 часть 4 УК КР «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ в особо крупном размере без цели сбыта». Ведется следствие. 
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