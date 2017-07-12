В Минюсте не смогли выяснить, как в государственном документе появилась «бабка»

Административно-процессуальный кодекс поступил в Министерство юстиции Кыргызстана без понятия «бабка». Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

Проект Административно-процессуального кодекса поступил в Министерство юстиции в мае 2015 года — для проведения правовой экспертизы. Специалисты изучали документ, который размещен на сайте Жогорку Кенеша. В статье 62 «Лица, которые не могут быть свидетелями» указаны «дед и бабушка».

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Однако в принятом кодексе статья 62 регламентирует обязанности, ответственность и права свидетеля. Лица, которые не могут быть свидетелями, перечислены в статье 63.

«На момент экспертизы положение «дед, бабка — против внуков и внуки — против деда, бабки» отсутствовало. Упоминание было только в таком контексте: несовершеннолетний — об обстоятельствах, свидетельствующих против его родителей, деда и бабушки, братьев и сестер», — пояснили в Минюсте.

Чиновники считают, что «бабка» не носит негативного характера. Этот термин используют и в кодексах других стран. «Бабушка — это литературно-ласкательное слово, а не юридическое. Бабка с дедкой так и пишется, к примеру, в России», — пояснили в ведомстве.

Следует отметить, что в Семейном кодексе Кыргызстана указано, что близкими родственники являются родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

В Семейном кодексе России близкими родственниками считаются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Выяснить, как в кодексе появилась «бабка», в Минюсте не смогли, посоветовав обратить к инициаторам. Ими выступали Омурбек Текебаев, Токтогул Туманов, Наталья Никитенко, Курмантай Абдиев, Галина Скрипкина, Тынчтык Шайназаров, Эристина Кочкарова, Данияр Тербишалиев.