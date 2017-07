Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Мы успешно преодолели экватор рабочей недели. Почему успешно? Никто же не умер (в такой жаре особенно актуально). Ура, 13 июля нам обещают незначительное понижение температуры. В Бишкеке +24 и возможны осадки. Полный прогноз по Кыргызстану смотрите тут.

Мы намерены танцевать под дождем! Нет, это не избыток романтики, это экстаз от прохлады (ну и да, мы странненькие).

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не попадет ли ваш дом в район отключения.

Перекрытые дороги

В столице по-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей. Утром трассу временно перекрывают в районе 08.30, 09.00 и 10.00, вечером — приблизительно в 18.30 — 19.00.

Памятные даты

Любители кошек, вам сюда. 146 лет назад прошла первая в мире выставка пушистиков. Всего на шоу демонстрировались 170 кошек 25 пород и даже один инвалид — дикий шотландский кот, в «боях» утративший лапу.

Вот как не любить этих мурлыкающих малых? Кстати, если у вас нет своего питомца, а послушать урчание котика хочется, срочно переходите по ссылке.

13 июля 1923 года состоялось официальное открытие Знака Голливуда.

Но, представьте себе, создавался он совсем не как символ киноиндустрии. Его хотели установить всего на полтора года в рекламных целях. Однако с развитием американской фабрики грез и обретением мировой известности знак решили оставить.

Он стал настолько однозначно ассоциироваться с Голливудом, что в сентябре 1932 года актриса Пег Энтуисл совершила самоубийство, спрыгнув с буквы «H», выразив протест Голливуду, который ее отверг. Вот такая история.

И раз уж мы заговорили о фабрике грез, стоит отметить, что 51 год назад на экраны США вышел фильм «Как украсть миллион» с Одри Хепберн и Питером О’Тулом в главных ролях.

Он был номинирован на премию Гильдии сценаристов США за лучший комедийный сценарий.

Одежду для главной героини картины специально создал Юбер де Живанши. Кстати, именно режиссер этого фильма Уайлер открыл для Голливуда голландскую актрису Одри Хепберн в 1953 году.

78 лет назад Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней From the Bottom of My Heart.





У кого намечаются тои

Юбилей сегодня празднует депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Джаныбек Бакчиев. Ему 50.

Между прочим, некоторые журналисты окрестили его одним из самых стильных политиков. Согласны?

59 лет исполняется заслуженному деятелю культуры Кыргызстана Султану Раеву. Он родился 13 июля 1958 года в селе Жоош Кара-Суйского района.

Праздник сегодня и у нас в редакции. День рождения у нашей замечательной Анастасии Бенгард — грозы социальной сферы Кыргызстана. Мы уверены, у разного рода чиновников подергивается глаз, когда они слышат ее имя. Понятное дело, ведь Настя заставляет их работать и отвечать за данные народу обещания.

Поздравить Настю можно в ее профиле в Facebook. А лучше присылайте цветы, все девочки их любят.

Куда сходить

Культура

По традиции четверг — день похода в кино (и не спорьте). Сегодня нас порадуют тремя премьерами. Любителям мультфильмов надо срочно забронировать билетик на мультик «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты».

Можно пощекотать нервы на ужасе «Черная вдова». Все в лучших законах российского кино: богом забытая деревня, заброшенный корабль и трое молодых людей…

И, наверное, самая ожидаемая премьера недели — «Планета обезьян: Война». Война между людьми и обезьянами неизбежна, хотя обеим сторонам есть что терять. Кто же нападет первым?

Подробную афишу на неделю смотрите здесь.

Спорт

Сегодня великий день для истории спорта. 87 лет назад именно

13 июля в Монтевидео прошло открытие первого чемпионата мира по футболу.

В первенстве приняли участие 30 команд, причем Европу представляли лишь четыре сборные с тогдашней футбольной периферии.

В Бишкеке сегодня начинается чемпионат Азии по дзюдо. Ведущие спортсмены континента борются за победу в нескольких весовых категориях в двух возрастных группах.

Спортивный календарь на неделю найдете тут.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Общественные организации лиц с ограниченными возможностями здоровья КР требуют от парламента и правительства скорейшей ратификации Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp: (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.