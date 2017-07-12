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Общество

13 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-18.00 – пересечение улиц Дубосековской и Ак-Терекской, Ахунбаева и Кропоткина, на улицах Ракетной, Целинной, Водопроводной, Раззакова, Линейной, на бульваре Эркиндик;

  • 9.00-17.00 —  проспект Мира, 47а.

В Чуйской области:

  • 8.00-18.00 – села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, переулок Южный), Мыкан (улицы Линейная, Советская), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучаловой), Бек-Боо, Кок-Жар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Чкалова, Карагула Акмата);
  • 9.00-17.00 - села Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Картанбаева), Арал (улица Чолпон), Селекционное (улица Эркеева), Кашка-Баш (новостройка, улица Проектируемая), Орок (улица Шарбашатская), Асыл-Баш (улицы Доолот, Жаны-Турмуш), Саз (улица Набережная), Ак-Джол (улица Абая, Молодежная, Школьная, Новая), Кызыл-Дыйкан;
  • город Кара-Балта (улицы Чапаева, Луговая, Ключевая, Степная, Центральная, Мичурина, Полевая, О. Кошелева);
  • 10.00-17.00 – села Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык.

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 - село Тоо-Моюн, сельские управы Савай, Сары-Колот, Сары-Могол, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди.
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