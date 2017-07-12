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Общество

Дело Текебаева. Жену Омурбека Абдырахманова обвиняют во лжи и требуют привлечь

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос свидетелей.

По словам Каната Абутанова (сын председателя межрайонного суда Бишкека), в 2010 году он был безработным и выполняя поручение Раушан Рыкуновой, встретился с женой экс-депутата ЖК Омурбека Абдырахманова — Быйил Айдакеевой.

«Рыкунова хотела, чтобы Айдакеева организовала ей встречу с Абдырахмановым, так как он возглавлял временную депутатскую комиссию по MegaCom. Я не знаю, встретились они или нет. Но то, что я предлагал от имени Рыкуновой деньги суммой $1 миллион, — ложь и клевета. Это сама Айдакеева говорила про миллион, мол, здесь ходят люди и предлагают деньги за сделку по MegaCom», — сказал Канат Абутанов.

Подсудимый Текебаев заявил, что чету Абдырахмановых следует привлечь к уголовной ответственности за дачу ложных показаний и вымогательство.

Другой свидетель — Эмиль Исаков, — в 2010 году работавший в Министерстве транспорта и коммуникаций (ныне Министерство транспорта и дорог) заявил, что ему по существу дела вообще ничего не известно. Он признал, что знает и Текебаева и Чотонова, но ни с Алексеем Модиным, ни с Леонидом Маевским никогда не встречался и о MegaCom ничего не знает.

Гособвинение так и не обеспечило явку других своих свидетелей. Адвокаты настаивают на их явке в суд.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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