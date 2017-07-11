В Пограничной службе рассказали, почему возникли очереди на границе

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы сообщает, что с началом туристического сезона увеличился поток пассажиров, грузов и транспортных средств, пересекающих кыргызско-казахстанскую государственную границу. Пункты пропуска на границе работают круглосуточно.

ГПС КР отмечает увеличение пассажиропотока из Казахстана в Кыргызстан.

Граждане стран ЕАЭС прибывают в Кыргызстан в основном с туристическими целями — для посещения озера Иссык-Куль.

На границе Кыргызстана с Казахстаном функционируют 8 контрольно-пропускных пунктов: «Акжол-автодорожный», «Актилек-автодорожный», «Токмок-автодорожный», «Кен-Булун-автодорожный», «Чалдыбар-автодорожный», «Каркыра-автодорожный», «Чон-Капка-автодорожный», «Каинды-железнодорожный».

«Пропуск лиц, грузов и транспортных средств через государственную границу осуществляется круглосуточно. Проводится поэтапная работа по внедрению новой системы в пунктах пропуска через госграницу, идет подключение к новым автоматизированным системам по регистрации лиц и транспортных средств. Из-за по этого техническим причинам может быть скопление людей и авто», — прокомментировали в службе.

Кроме того, на всех КПП установлены информационные щиты, где имеется информация о правилах пересечения государственной границы и указаны телефоны доверия ГПС КР на случай возникновения проблем при пересечении границы.