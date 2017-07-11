Похищение одного из близнецов. Комиссия не смогла прийти к однозначному выводу

О результатах служебного расследования в Балыкчинской территориальной больнице, где якобы похитили одного из близнецов, рассказали сегодня в пресс-центре Минздрава.
По данным ведомства, созданная комиссия выехала на место и изучила медицинскую документацию, а также взяла объяснительные у всех медработников больницы, допустивших данный случай.
«Установлено, что ни один из представленных протоколов УЗИ не снабжен снимками или указанием на запись исследования в архивах ультразвукового сканера. Более того, данные представленных протоколов УЗИ противоречивы. К примеру: на сроке беременности 9–10 недель; 21 неделя; 32–33 недели дано описание о наличии одного плода, на сроке 16–17, 22–23 и 32–33 недели описана двойня. Перед операцией на сроке беременности 35–36 недель также описана двойня», — говорится в заключении.
«Возможно, специалисты дали ошибочное заключение, так как старые аппараты УЗИ не способны на качественную визуализацию. Или врач был неопытным, — не исключают в Минздраве. — Для своевременной диагностики многоплодной беременности необходимо как минимум один раз пройти ультразвуковое сканирование в хорошей клинике с современным оборудованием. Следовало провести совместный осмотр методом консилиума, состоящего из врачей функциональной диагностики и акушеров-гинекологов».
В настоящее время по данному случаю проводятся следственные мероприятия УВД Балыкчи, которые установят истинную картину данного случая, добавили в Минздраве.
Ввиду отсутствия твердых копий УЗИ (фотографии) на разных сроках беременности, противоречивых записей на этапе дородового наблюдения и в стационаре сделать однозначный вывод о наличии у пациентки многоплодной или одноплодной беременности не представляется возможным.Минздрав