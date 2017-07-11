Похищение одного из близнецов. Комиссия не смогла прийти к однозначному выводу

О результатах служебного расследования в Балыкчинской территориальной больнице, где якобы похитили одного из близнецов, рассказали сегодня в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, созданная комиссия выехала на место и изучила медицинскую документацию, а также взяла объяснительные у всех медработников больницы, допустивших данный случай.

Читайте по теме Похищение одного из близнецов. Возбуждено уголовное дело

«Установлено, что ни один из представленных протоколов УЗИ не снабжен снимками или указанием на запись исследования в архивах ультразвукового сканера. Более того, данные представленных протоколов УЗИ противоречивы. К примеру: на сроке беременности 9–10 недель; 21 неделя; 32–33 недели дано описание о наличии одного плода, на сроке 16–17, 22–23 и 32–33 недели описана двойня. Перед операцией на сроке беременности 35–36 недель также описана двойня», — говорится в заключении.

«Возможно, специалисты дали ошибочное заключение, так как старые аппараты УЗИ не способны на качественную визуализацию. Или врач был неопытным, — не исключают в Минздраве. — Для своевременной диагностики многоплодной беременности необходимо как минимум один раз пройти ультразвуковое сканирование в хорошей клинике с современным оборудованием. Следовало провести совместный осмотр методом консилиума, состоящего из врачей функциональной диагностики и акушеров-гинекологов».

Ввиду отсутствия твердых копий УЗИ (фотографии) на разных сроках беременности, противоречивых записей на этапе дородового наблюдения и в стационаре сделать однозначный вывод о наличии у пациентки многоплодной или одноплодной беременности не представляется возможным. Минздрав

В настоящее время по данному случаю проводятся следственные мероприятия УВД Балыкчи, которые установят истинную картину данного случая, добавили в Минздраве.