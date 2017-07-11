12 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00-18.00 – улицы Осмонкула, Огонбаева, Айтматова, Великолукская, Свободная, Хвойная, Кедровая, Аул, Широкая, Керамическая, Ботаническая, Айни;

9.00-19.00 – жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Кок-Жайык, Ой-Терскен, Молдокулова, Шабдан Баатыра/Ахунбаева);

9.00-16.00 - пересечение улицы Элебесова и переулка Амурского, переулки Обозный, Керченский;

9.00-17.00 – проспект Мира, 47;

12.00-18.00 – жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева/Баба-Аты);

7.00–19.00 - микрорайоны «Джал-23», «Джал-29» (квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Тыналиева, Курчатова, Мин Жылкы) и квадрат, ограниченный улицами Поваринской, Ахунбаева, Репина, Гагарина, район КТУ «Манас» (улица Айни, проспект Мира), улицы Айни, Островского, квадрат, ограниченный улицами Тыналиева, Ахунбаева, Бакаева, Южной магистралью;

Республиканская детская больница, квадраты, ограниченные улицами Ахунбаева, Бакаева, Псковской, Гагарина и Абдрахманова, Бос-Болток, Тортгул, Дооронбека Садырбаева, микрорайон «Джал» (АТС-48), Рабочий городок (квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Тыналиева, Жайыл Баатыра, проспектом Мира);

квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Сухомлинова, Бакаева, Табалдиева, ж/м «Арча-Бешик», Верхний Орок, Ала-Арча, СЭЗ «Бишкек» (квадрат, ограниченный улицами Шералиева, Семетея, Абдрахманова, Стадионной), квадраты, ограниченные улицами Джунусалиева, Масалиева, Садырбаева, проспектом Мира и Манас Айылы, Абдрахманова, Садырбаева;

ж/м «Арча-Бешик» (квадрат, ограниченный улицами Камбар-Ата, Чортекова, Садыбакасова, Жайыл Баатыра), квадраты, ограниченные улицами Садырбаева, Семетея, 18-й, жилмассивом«Орок» и Куюковой, Чортекова, Абдрахманова, жилмассивом «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Жайыл Баатыра, Чортекова, Набережная).

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная), Кой-Таш (улица Новая), Васильевка (улица Комсомольская), Беш-Кунгей (улица Проектируемая), Городская Селекция, Кашка-Баш, Нижний Орок, Верхний Орок, Ак-Джол (улицы Дачная, Фрунзе, Набережная, Школьная);

город Кара-Балта (улицы Интернациональная, Луговая, Труда, Тулебердиева, Киргизская, Орджоникидзе, Грибоедова, 50 лет Киргизии, Кооперативная, Северная, Пограничная, Буденного, Агрономическая, Центральная), село Новониколаевка (улицы Свердлова, Кирова);

10.00-17.00 - села Темен-Суу, Бала-Аилчи, Ак-Башат;

8.00-18.00 - села Чуй, Промзона.

В Иссык-Кульской области: