Фильм кыргызского режиссера участвует в международном фестивале «Флаэртиана»

Фильм «Цена одной ошибки» Токтомуша Жекшенбай уулу участвует в студенческом конкурсе фестиваля «Флаэртиана». На сайте фестиваля опубликован шорт-лист участников.

По его данным, в список вошли 16 киноработ. Токтомуш Жекшенбай представит свою 10-минутную картину «Цена одной ошибки», которая получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов».

«Флаэртиана» — фестиваль документального кино, посвященный фильмам, в которых герой проживает на экране часть своей жизни. Такой режиссёрский метод в фильме «Нанук с Севера» впервые использовал американец Роберт Флаэрти, в честь которого и был назван фестиваль.

Лучший фильм определят члены жюри студенческого конкурса. В жюри вошли экс-президент Гильдии неигрового кино и телевидения, режиссер Евгений Григорьев, журналист Анна Букатова и кандидат исторических наук, доцент кафедры древней и новой истории России Пермского университета Вера Устюгова.

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в Перми 15-21 сентября.