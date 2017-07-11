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Общество

В суде по делу Шыкмаматова свидетель неожиданно вспомнил, что тендер на авто был

Сегодня в суде, где рассматривается уголовное дело Алмамбета Шыкмаматова, экс-руководитель аппарата Счетной палаты Тологон Чормонов заявил, что тендер на закупку пяти «мерседесов» был.

Во время следствия Тологон Чормонов дал показания, что тендер не проводился, о нем он якобы узнал, только когда ему принесли документы на подпись.

Сегодня суду он пояснил, что во время следствия сомневался, был ли тендер.

17 февраля 2017 года генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.
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