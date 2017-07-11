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Общество

Школьник получил номер телефона главы Пентагона и взял у него интервью
Фото United States Department of Defense

Школьник из США смог получить номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса и взять у него интервью. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на New York Post.

В одной из статей в газете было размещено фото, на котором представитель службы безопасности президента США Кейт Шиллер держал стопку документов, на одном из них был наклеен стикер с именем главы Пентагона и его номером телефона. Это заметил ученик старших классов Тедди Фишер из Вашингтона.

Он сохранил номер, написал Мэттису SMS-сообщение и взял у него 45-минутное интервью.

В частности, Мэттис сказал, что бывший президент США Барак Обама мог бы больше прислушиваться к госсекретарю Хиллари Клинтон. Также он выразил мнение, что борьба с экстремизмом была бы эффективнее, если бы США оплачивали обучение в школе каждого ребенка в Афганистане, Сирии и других странах.

«Кстати, ваш номер стал доступен американской публике из-за утечки! Хорошего вам дня!» — написал школьник.
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