Школьник получил номер телефона главы Пентагона и взял у него интервью

Школьник из США смог получить номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса и взять у него интервью. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на New York Post.

В одной из статей в газете было размещено фото, на котором представитель службы безопасности президента США Кейт Шиллер держал стопку документов, на одном из них был наклеен стикер с именем главы Пентагона и его номером телефона. Это заметил ученик старших классов Тедди Фишер из Вашингтона.

Он сохранил номер, написал Мэттису SMS-сообщение и взял у него 45-минутное интервью.

В частности, Мэттис сказал, что бывший президент США Барак Обама мог бы больше прислушиваться к госсекретарю Хиллари Клинтон. Также он выразил мнение, что борьба с экстремизмом была бы эффективнее, если бы США оплачивали обучение в школе каждого ребенка в Афганистане, Сирии и других странах.