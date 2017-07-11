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Общество

Лагерь труда и отдыха для подростков впервые организуют на Иссык-Куле

Лагерь труда и отдыха для детей из интернатов и малообеспеченных семей, проживающих в Бишкеке и Чуйской области, впервые организуют на Иссык-Куле. Об этом сегодня ИА «24.kg» сообщил директор Молодежной биржи труда Азис Идрисов.

По его словам, сейчас идет подготовительная работа. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет будут работать в садах, собирать фрукты — урюк и яблоки. Всего планируется организовать три отряда по десять человек.

«Это те дети, которые к нам обращаются за работой. Зарплата будет зависеть от выполнения нормы. Но нас интересует не сколько зарплата, сколько трудовое воспитание, привитие навыков к труду, чтобы дети знали распорядок дня, участвовали в культурно-массовых мероприятиях. Мы запланировали встречи с интересными личностями, ветеранами труда и другое», — сказал Азис Идрисов.

«Поездка — примерно на две недели. Жить подростки будут в детском лагере. Все это под нашу ответственность, мы подключили МВД, Министерство труда и соцразвития», — отметил он.
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