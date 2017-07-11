Тологон Чормонов: Решение о покупке авто для Счетной палаты было коллегиальным

Решение о покупке «мерседесов» для Счетной палаты принималось членами тендерной комиссии коллегиально. Об этом сегодня в суде по делу Алмамбета Шыкмаматова заявил экс-руководитель аппарата ведомства Тологон Чормонов.

«Я всех деталей хорошо не помню, ведь прошло столько времени, но тендером занимались все члены комиссии, и решение о закупке именно «мерседесов» принимали тоже все члены комиссии, кроме Алмамбета Шыкмаматова, так как последнего не было на вскрытии конвертов», — сообщил суду Тологон Чормонов.

Свидетель Чормонов также сообщил суду, что аудиторы, включая Алмамбета Шыкмаматова, ни о чем его не просили и никоим образом не воздействовали на него.

17 февраля 2017 года генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.