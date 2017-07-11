Молодежь из кыргызского и таджикского сел строит дом для вдовы

В селе Ак-Татыр Баткенского района инициативная группа молодежи совместно с молодыми жителями таджикского села Ходжи-Ало строит новый дом для вдовы. Об этом сообщает Фонд за международную толерантность (ФМТ).

«Жительница села Ак-Татыр, вдова Бузейнеп Садирова, с двумя дочками проживала в старом, не пригодном для жизни доме. Она получает маленькую зарплату, работая техничкой в местном детском саду, а младшая дочка — с ограниченными возможностями. Их дом, построенный несколько десятилетий назад, пришел в полную негодность. Он не был закрыт шифером, и в дождливую погоду вода проникала в дом, заливая все», — говорится в сообщении.

Этим летом лидер молодежной инициативной группы Тынчтыкбек Юнусов, участник проекта «Трансграничное сотрудничество для устойчивого мира и развития», во время орозо совместно другими ребятами начал информационную кампанию по сбору средств для ремонта дома. И их призыв нашел поддержку у местного населения.

«Посовещавшись с аксакалами, ребята решили не ремонтировать старый дом, а построить новый. На сегодня уже возведены стены, скоро начнутся работы по перекрытию крыши. Каждый день в стройке участвует от 40 до 70 человек. Это и молодежь, и аксакалы, и женщины. Жители села помогают строительными материалами, техникой, питанием для рабочих», — отмечают в фонде.

Проект «Трансграничное сотрудничество для устойчивого мира и развития» реализуется Фондом за международную толерантность при поддержке ПРООН.