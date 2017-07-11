В суде по делу Алмамбета Шыкмаматова идет допрос свидетелей

Протокол вскрытия тендерной документации подписали все, кроме Алмамбета Шыкмаматова. Об этом сегодня в ходе опроса свидетелей в суде заявила главный специалист финансово-хозяйственного отдела аппарата Счетной палаты Кыргызстана Айнура Романова.

По ее словам, Алмамбет Шыкмаматов не подписал протокол, так как не присутствовал на том заседании тендерной комиссии.

«Комиссия состояла из семи человек, присутствовало шесть. Юридически кворум был, и мы имели право вскрыть конверты потенциальных участников», — рассказала свидетель Романова.

«Почему экс-руководитель аппарата Счетной палаты Тологон Чормонов на следствии говорил, что тендера, по сути, не было?» — задал вопрос прокурор.



«Этот вопрос нужно адресовать самому Тологону Чормонову. Тендер проводился согласно закону. 5 октября 2011 года состоялось вскрытие, кроме членов тендерной комиссии также присутствовали два потенциальных участника конкурса», — сказала Айнура Романова.

Она добавила, что не знала о том, что одна из машин имеет отношение к Алмамбету Шыкмаматову. Айнура Романова подчеркнула, что Шыкмаматов ни о чем ее не просил.

17 февраля 2017 года генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.