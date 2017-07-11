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Общество

Худучилище, поликлиники, кафе. Кого еще оштрафовали за курение в Бишкеке

За 6 месяцев 2017 года бишкекский Центр госсанэпиднадзора провел 745 проверок по исполнению Закона «О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака», в том числе 560 — по предприятиям общественного питания и торговли и 55 — по образовательным учреждениям.

По данным ведомства, за невыполнение санитарных предписаний закона на руководителей предприятий составлено 27 протоколов об административном правонарушении и вынесены постановления о наложении штрафа.

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В том числе штрафы наложены на кафе «Золотой Сезон», «Лайф-Бар», «Арзы», «Ас-Салам», «Мадина» («Дордой»), «Де Марко»; чайхану «Ханедан»; бар «Пентхаус»; на стоматологические кабинеты при ТЦ «Улай центр»; бильярдный зал ТП «Автовокзал»; общежитие художественного училища, а также  — штрафы на ответственных лиц некоторых лечебно-профилактических учреждений.

ЦГСЭН также распространил памятки о вреде курения среди работников швейных цехов, СТО, сварочных цехов и автомоек.

Отмечено, что в ряде кафе на основании санитарных предписаний оборудованы отдельные обеденные залы для некурящих и вывешены таблички о запрете курения, установлены изолированные перегородки в обеденных залах и дополнительная вытяжка.
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