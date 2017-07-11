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Общество

В Кыргызстане 368 детей страдают сахарным диабетом

В Кыргызстане 368 детей страдают сахарным диабетом. Такие данные представили в Минздраве по итогам первого полугодия.

В республике зарегистрировано 1 тысяча 930 взрослых и подростков с сахарным диабетом первого типа, 54 тысячи 473 человека — с СД второго типа.

В течение только одного года число больных СД увеличилось на 5 тысяч 419 человек. 16,5 тысячи больных нуждаются в инсулинотерапии.

Минздрав централизованно закупает противодиабетические препараты, на 2016–2017 годы проведен тендер на 141 миллион сомов. Подготовлены потребность и спецификация на закупку сахароснижающих препаратов на 2018-й.
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