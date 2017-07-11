В Иссык-Кульской области вырос показатель младенческой смертности

В Кыргызстане показатель младенческой смертности за 5 месяцев 2017 года составил 16,2 на 1 тысячу родившихся живыми, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 10 процентов. Такие данные представили в Минздраве.

Максимальное снижение младенческой смертности отмечено в Таласской (на 36,4 процента) и Чуйской (20,8 процента) областях, а также в Бишкеке (на 23,3 процента).

Рост показателя младенческой смертности отмечен только в Иссык-Кульской области — на 48,7 процента.

Повышение произошло преимущественно за счет роста ранней неонатальной смертности.

В структуре причин младенческой смертности в целом по республике первое место занимают заболевания и состояния, возникающие в перинатальном периоде. На втором месте врожденные аномалии, на третьем — болезни органов дыхания.