«Агент 024»: Жители «Арча-Бешика» до осени останутся без воды

Жители «Арча-Бешика» до осени останутся без воды. Об этом они сообщили ИА «24.kg» после очередной встречи с местными властями.

Воды в жилмассиве нет в течение месяца. Ее привозят водовозами. «Чиновники, депутаты только умеют собрания проводить и обещать. Мы месяц ждали. Говорят, до осени не будет воды», — рассказал читатель.

Замначальника Бишкекводоканала Мурадин Сейдалиев пояснил, что в «Арча-Бешике» воду используют не по назначению, поэтому и возникла проблема.

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