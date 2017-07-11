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Общество

«Агент 024»: Жители «Арча-Бешика» до осени останутся без воды

Жители «Арча-Бешика» до осени останутся без воды. Об этом они сообщили ИА «24.kg» после очередной встречи с местными властями.

Воды в жилмассиве нет в течение месяца. Ее привозят водовозами. «Чиновники, депутаты только умеют собрания проводить и обещать. Мы месяц ждали. Говорят, до осени не будет воды», — рассказал читатель.

Замначальника Бишкекводоканала Мурадин Сейдалиев пояснил, что в «Арча-Бешике» воду используют не по назначению, поэтому и возникла проблема.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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