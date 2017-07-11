В Мексике земля раскалилась до 250 градусов

Земля в районе футбольного поля в мексиканском штате Мичоакан раскалилась до 250 градусов, из трещин выходит пар. Это случилось в населенном пункте Пуэбло-Вьехо. Два ягненка, которые паслись на футбольном поле, погибли.

Пока эксперты не подтвердили никакой активности земной коры, сообщило РИА «Новости». Это означает, что возможность образования вулкана исключена.

На территории Мексики расположен самый молодой на земле вулкан Парикутин. Он образовался в 1943 году прямо на кукурузном поле в Мичоакане.