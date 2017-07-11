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Общество

По следам древних караванов: немецкий ультрамарафонец побывал в Кыргызстане

45-летний немецкий ультрамарафонец Кай Маркус побывал в Кыргызстане в рамках своего забега от Гамбурга до Шанхая в поддержку китайско-немецких отношений. Видео о визите в нашу страну Маркус выложил на своей странице в Facebook.

«Кыргызстан — бриллиант у меня на пути», — подписал он видео.

Отметим, свой ультрамарафон Кай Маркус начал 12 марта в Гамбурге, а завершить его планирует 3 ноября в Шанхае. Большую часть ультрамарафона он пробежал по маршруту Великого шелкового пути. Маркус уже был в Германии, Польше, Беларуси, России и Казахстане. О своем путешествии он рассказывает на своем сайте.

Готовился к столь сложному забегу Маркус почти девять месяцев.
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