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Общество

Правила сбора и транспортировки мусора в Бишкеке устарели. Пишут новые

В Бишкеке разработали проект «Обязывающие правила обращения с бытовыми отходами на территории столицы».

Эти новые правила заменят один из разделов существующих норм и требований, утвержденных еще в 2009 году.

Как пояснили в муниципалитете, действующий документ морально устарел. Раньше муниципальное предприятие «Тазалык» было абсолютным монополистом в сфере сбора, транспортировки и захоронения твердых бытовых отходов. А сегодня ситуация кардинально изменилась. «Тазалык» утратил позиции монополиста. Более того, от него отделена функция захоронения отходов, этим занимается созданное МП «Бишкекский санитарный полигон».

«Кроме того, правила не предусматривают обязательность сбора ТБО. Это привело к тому, что около трети населения Бишкека формально не участвуют в централизованной системе управления мусором, а фактически пользуются существующими контейнерами нелегального (бесплатно). Похожая ситуация и с юридическими лицами», — отметили в мэрии.

Эта практика должна быть прекращена. Новые правила должны быть обязывающими для всех физических и юридических лиц.

Мэрия Бишкека.

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