Суд по делу Карганбека Самакова вновь отложен

Судебный процесс по делу Карганбека Самакова и других лиц перенесен. Об этом сообщили в канцелярии Октябрьского районного суда Бишкека.

Как пояснили ИА «24.kg» в суде, один из подсудимых - экс-вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиев находится в больнице, о чем предоставлен соответствующий документ.

Заседание суда состоится 25 июля.

Напомним, в отношении депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Подсудимый находится под подпиской о невыезде. Гособвинение просит для него 19 лет тюрьмы.