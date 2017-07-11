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Общество

С начала года из больниц уволилось около 600 врачей

В течение 2017 года в организации здравоохранения прибыло 612 врачей и 1 тысяча 622 специалиста со средним медицинским образованием. При этом убыло 590 врачей и 1,7 тысячи медсестер. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава КР.

По его данным, из их числа выехали за пределы республики 16 врачей и 34 специалиста со средним медобразованием. Наибольший отток специалистов за пределы республики отмечался в городе Оше (5) и Чуйской области (4).

В первом полугодии медпомощь населению республики оказывали 13,4 тысячи врачей.

Сохраняется дисбаланс в обеспеченности медицинскими кадрами, показатель колеблется от 28,6 на 10 тысяч населения в Оше до 12,7 в Таласской области. А в ряде районов республики этот показатель менее 9 (Сузакский, Чаткальский, Джети-Огузский, Нарынский, Алайский, Таласский районы).
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