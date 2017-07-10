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Общество

«Агент 024»: Очистные сооружения в Караколе не успевают очищать воду

Очистные сооружения в Караколе не успевают очищать воду. Об этом ИА «24.kg» рассказали местные жители.

Каракольцы жалуются на мутную воду в кранах вместо чистой питьевой. «Вроде построили водозабор, потратили деньги, спрашивается, в чем смысл, если горожане не чувствуют улучшений?» — задаются они вопросом.

Горожане донесли свои жалобы директору водоканала. Чиновник пояснил, что ситуация обострилась из-за жары и быстрого таяния ледников, что увеличило количество воды в реке Каракол, соответственно, увеличилась и мутность воды. Он также отметил, что в три раза увеличилось потребление воды, поэтому очистные сооружения не успевают ее очищать.

Чтобы стать «Агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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