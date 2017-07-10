Кыргызстанец участвует в международном детском музыкальном конкурсе «Витебск»

Кыргызстанец Шамиль Кыязов участвует в XV Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2017», который пройдет 11—13 июля. Об этом ИА «24.kg» сообщила директор ОФ Art Bulak заслуженная артистка КР Гульнара Тойгонбаева.

По ее данным, 12-летний Шамиль исполнит гимн Игр кочевников и песню Мишеля Бержена на французском языке.

Фото Гульнары Тойгонбаевой. Делегация из Кыргызстана

В числе прошлогодних победителей — юные таланты из Румынии, России, Беларуси, Польши, Грузии, Болгарии.

Победитель конкурса становится обладателем Гран-при и Золотой Лиры.