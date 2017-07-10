19:38
+33
USD 69.63
EUR 79.53
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве двух таксистов

В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве двух таксистов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудники уголовного розыска УВД Октябрьского района задержали ранее объявленного в розыск по подозрению в данном убийстве уроженца Ошской области И.Б., 1993 года рождения.

«12 февраля 2012 года И.Б. и его подельники А.А. и Б.К. ночью на одном из перекрестков Бишкека сели в такси и попросили отвезти их в жилмассив «Кок-Жар». Таксист привез их по указанному адресу, где пассажиры стали душить его кожаным ремнем и выстрелили несколько раз в лицо из пневматического пистолета калибра 4,5 миллиметра. Однако водитель все еще сопротивлялся. Тогда они стали избивать мужчину до тех пор, пока тот не потерял сознание. Затем отвезли на окраину жилмассива и бросили умирать», — сообщает пресс-служба ведомства.

На следующий день А.А. с двумя своими подельниками и К.И. задушили еще одного таксиста в жилмассиве «Ак-Босого».

В 2012 году были задержаны все, кроме И.Б., и привлечены к уголовной ответственности по статье 97 (убийство) УК КР.

И.Б был объявлен в розыск.
Ссылка:
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов
В Кыргызстане 60-летнюю женщину обвиняют в убийстве мужа
Калыбек Эльтубасов готов дать показания по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой
Обвинение дяди Саляновой в убийстве — это политическая атака против оппонента
Суд по тройному убийству в Киргшелке приостановлен
В расследовании убийства Камилы Дуйшебаевой наметился сдвиг
Арестована подозреваемая в убийстве ребенка
В суде по делу об убийстве пострадавшие требуют справку от подсудимых
За убийство собственного ребенка в России судят кыргызстанца
В России гражданин Кыргызстана приговорен к 6 годам строгого режима за убийство
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут&hellip; Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут…
Бизнес
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline