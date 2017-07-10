В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве двух таксистов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудники уголовного розыска УВД Октябрьского района задержали ранее объявленного в розыск по подозрению в данном убийстве уроженца Ошской области И.Б., 1993 года рождения.

«12 февраля 2012 года И.Б. и его подельники А.А. и Б.К. ночью на одном из перекрестков Бишкека сели в такси и попросили отвезти их в жилмассив «Кок-Жар». Таксист привез их по указанному адресу, где пассажиры стали душить его кожаным ремнем и выстрелили несколько раз в лицо из пневматического пистолета калибра 4,5 миллиметра . Однако водитель все еще сопротивлялся. Тогда они стали избивать мужчину до тех пор, пока тот не потерял сознание. Затем отвезли на окраину жилмассива и бросили умирать», — сообщает пресс-служба ведомства.

На следующий день А.А. с двумя своими подельниками и К.И. задушили еще одного таксиста в жилмассиве «Ак-Босого».

В 2012 году были задержаны все, кроме И.Б., и привлечены к уголовной ответственности по статье 97 (убийство) УК КР.

И.Б был объявлен в розыск.