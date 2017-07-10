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Общество

11 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  •  9.00-18.00 – улицы Великолукская, Свободная, Хвойная, Кедровая, Аул, Широкая, Керамическая;
  •  9.00-17.00 – проспект Мира, 47;
  • 7.00–19.00 — микрорайоны «Джал-23», «Джал-29» (квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Тыналиева, Курчатова, Мин Жылкы), квадрат, ограниченный улицами Поваринской, Ахунбаева, Репина, Гагарина, район КТУ «Манас» (улица Айни, проспект Мира), улицы Айни, Островского, квадрат, ограниченный улицами Тыналиева, Ахунбаева, Бакаева, Южной магистралью;
  • Республиканская детская больница, квадраты, ограниченные улицами Ахунбаева, Бакаева, Псковской, Гагарина и Абдрахманова, Бос-Болток, Тортгул, Дооронбека Садырбаева, микрорайон «Джал» (АТС-48), Рабочий городок (квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Тыналиева, Жайыл Баатыра, проспектом Мира);
  • квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Сухомлинова, Бакаева, Табалдиева, ж/м «Арча-Бешик», Верхний Орок, Ала-Арча, СЭЗ «Бишкек» (квадрат, ограниченный улицами Шералиева, Семетея, Абдрахманова, Стадионной), квадраты, ограниченные улицами Джунусалиева, Масалиева, Садырбаева, проспектом Мира и Манас Айылы, Абдрахманова, Садырбаева;
  • ж/м «Арча-Бешик» (квадрат, ограниченный улицами Камбар-Ата, Чортекова, Садыбакасова, Жайыл Баатыра), квадраты, ограниченные улицами Садырбаева, Семетея, 18-й, жилмассивом«Орок» и
    Куюковой, Чортекова, Абдрахманова, жилмассивом «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Жайыл Баатыра, Чортекова, Набережная).

В Чуйской области:

  • 8.00–17.00 — город Каинды (северная часть), села Кюрпюльдек, Киров.

В Таласской области:

  • 8.30-20.00– села Чат-Базар, Кенеш, Чон-Токой, Арал, Уч-Эмчек.

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 —села Кенеш,Тээке, сельские управы Катта-Талдык, Нариман, Жазы, Сары-Таш.
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