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Общество

В Казахстане убило молнией чабана и полторы тысячи овец

В Костанайской области разряд молнии убил пастуха и полторы тысячи овец, передает корреспондент агентства Sputnik Казахстан.

Трагедия в Жангельдинском районе произошла 7 июля, но официальная информация о ЧП поступила только сегодня.

По словам пресс-секретаря Департамента внутренних дел Костанайской области Ирины Беженарь, в результате удара молнии в степи начался сильный пожар. На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели.

Это уже не первое подобное ЧП в степях Казахстана в нынешнем году. 3 июля в Акмолинской области молния ударила в ехавшего на лошади пастуха. Мужчина остался жив.

Шестнадцатого июня в Жамбылской области молния убила трех человек, в том числе 12-летнего мальчика. Месяцем ранее в этом же регионе от грозового разряда погиб 42-летний пастух, а также лошадь и овца.
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