О неудавшемся захвате земель в парках рассказали в мэрии Бишкека

С начала года по распоряжению мэрии Бишкека снесен 2 тысячи 371 незаконный объект, в том числе 394 объекта облегченного типа; 197 капстроений, пристроек, заборов; 1 тысяча 780 рекламных конструкций.
По информации Управления землепользования и строительства (УЗС), за 6 месяцев 2017 года удалось предотвратить захват земель в Карагачевой роще, в сквере по улице Щербакова, а также в новостройке «Красный строитель» по улице Сары-Челекская.
Кроме того, в муниципалитет возвращены 13 земельных участков общей площадью
В целях пресечения самозахвата земель на территории Бишкека УЗС направило 7 писем в ГУВД и РУВД для принятия мер согласно УК КР.
Среди индивидуальных застройщиков на территории столицы постоянно распространяется памятка-рекомендация при возведении жилых домов.