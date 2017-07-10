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Общество

О неудавшемся захвате земель в парках рассказали в мэрии Бишкека

С начала года по распоряжению мэрии Бишкека  снесен 2 тысячи 371 незаконный объект, в том числе 394 объекта облегченного типа; 197 капстроений, пристроек, заборов; 1 тысяча 780 рекламных конструкций.

По информации Управления землепользования и строительства (УЗС), за 6 месяцев 2017 года удалось предотвратить захват земель в Карагачевой роще, в сквере по улице Щербакова, а также в новостройке «Красный строитель» по улице Сары-Челекская.

В целях пресечения самозахвата земель на территории Бишкека УЗС направило 7 писем в ГУВД и РУВД для принятия мер согласно УК КР.

Кроме того, в муниципалитет возвращены 13 земельных участков общей площадью 0,78 га в жилом массиве «Ак-Орго». Комплексными мерами муниципальной службы возвращен сквер площадью 0,25 га на пересечении улиц Сухомлинова и Орджоникидзе. Подан иск о возврате земельного участка под гаражный кооператив 1,4 га в микрорайоне № 11.

Среди индивидуальных застройщиков на территории столицы постоянно распространяется памятка-рекомендация при возведении жилых домов.
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