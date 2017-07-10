В Instsgram появился новый популярный тренд — использование туалетной бумаги в макияже губ. Запустила его известный визажист Грета Агаззи. У тренда быстро появились последователи.

Впрочем, немало и тех, кто считает использование туалетной бумаги в таких целях, мягко говоря, абсурдным. В своем микроблоге новый тренд высмеяла телеведущая Меган Прингл. А популярная видеоблогерша Сафия Найгаард опробовала его в реальной жизни. Ролик девушки, опубликованный 28 июня, собрал больше полутора миллионов просмотров на YouTube. Кстати, ей удалось даже пообедать с туалетной бумагой на губах.