Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Во вторник, 11 июля, в Бишкеке +35 и без осадков. Синоптики обещают понижение температуры, но пока незаметно. Кстати, сейчас было бы замечательно скоротать время у воды, правда? А вот в мэрии Бишкека, видимо, так не думают.

Лето, как и аномальная для региона жара, пришли как всегда неожиданно. По крайней мере, для столичных чиновников. Они в своем репертуаре и ничего не успевают: Пионерское и Комсомольское озера все еще чистят. И, судя по предоставленным фото, купальный сезон в столице откроется, кажется, только в следующем году.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке с 07.00 до 19.00 не будет света:

— в микрорайоне «Джал»;

— в жилых массивах «Ынтымак» и «Арча-Бешик»;

— по улицам Гагарина, Табалдиева, Некрасова, Ахунбаева;

— в Рабочем городке, районах Политеха, БГУ и старого Аэропорта.

Где еще в столице и регионах Кыргызстана ожидаются перебои в подаче электроэнергии, читайте здесь.

Газа не будет:

— в районе пересечения улиц Ахунбаева и Бакаева;

— в жилом массиве «Токольдош» (улица Ш.Баатыра, № 3,3/1,3/2);

— с 8.00 до 17.00 в селе Аманбаево Таласской области.

Перекрытые дороги

В столице по-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей. Утром трассу временно перекрывают в районе 08.30, 09.00 и 10.00, вечером — приблизительно в 18.30 — 19.00.

Люди, которые меняли мир

Мир моды… Как часто мы, сами того не подозревая, прикасаемся к нему, становимся его частью. Да-да, только задумайтесь, сколько раз вы отдавали предпочтение тому или иному бренду, интересовались новыми трендами? Во многом мы своими предпочтениями формируем рынок, но есть в нем бесспорные мэтры, которые диктуют свои правила капризной индустрии. И сегодня у одного из них день рождения.

11 июля 1934-го (83 года) родился итальянский модельер Джорджио Армани (Giorgio Armani).

Фото из Интернета. Джорджио Армани сегодня 83.

Сложно поверить, но в юношестве Армани и не думал о моде. Прочитав роман Арчибальда Кронина «Цитадель», он увлекся медициной и после окончания школы поступил на медицинский факультет Болонскoго университета. Правда, после двух лет обучения забрал документы.

Стиль от Джорджио Армани определяют три правила: элегантность, комфорт, отсутствие излишеств в отделке. Главной заслугой дизайнера стало то, что он сделал актуальным минималистичный стиль.

Джорджио Армани впервые в мире моды использовал комфортный покрой мужских пиджаков: модели не были заужены книзу и не имели крупных подплечников. Также использовал плотные мужские ткани в изящных женских деловых костюмах, и это тоже его инновация.

Памятные даты

11 июля — Всемирный день шоколада.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Отличный повод слезть с диет и позволить себе кусочек-другой лакомства: это не слабость, это попытка укрепить выносливость!

Сегодня Всемирный день народонаселения.

46 лет назад в Питтсбурге состоялась премьера одной из самых скандальных по сей день рок-опер «Иисус Христос — суперзвезда».

Произведение регулярно подвергалось нападкам со стороны верующих, несмотря на то что авторы не раз заявляли: их история о человеке, а не о Боге, и в целом с религией не имеет ничего общего.

Скандальная слава преследовала и первый фильм, снятый на музыку рок-оперы Норманом Джуисоном в 1973 году.

Съемки проходили на Святой земле, и верующих возмутило, что именно там разворачиваются вымышленные события фильма.

43 года назад в 1974-м найдена терракотовая армия, «охранявшая» гробницу легендарного императора Цинь Шихуанди (259–210 гг. до н. э.). Того самого, кто создал в 221 году до н. э. первую в китайской истории империю и приказал возвести Великую Китайскую стену.

Фото из Интернета. Терракотовая армия

В 1987 году комплекс гробницы Цинь Шихуанди был включен ЮНЕСКО в Реестр объектов мирового культурного значения.

Статуи воинов выполнены в полный рост и являются настоящими произведениями искусства. Каждый терракотовый воин имеет свои уникальные черты и даже выражение лица.

Куда сходить

Культура

В 18.00 компания Feel Good проводит мастер-класс «Управление энергией, карьерой и жизнью». Обещают, что после него вы узнаете, как реализовать свои мечты, оценить свои возможности и стать наконец счастливым.

А еще сегодня выберут «Красавицу Кыргызстана». Пройдет конкурс в ресторане Salkyn-Tor с 18.00 до 21.00.

Подробную афишу на неделю смотрите здесь.

Спорт

17 лет назад в этот день сборная Испании по футболу впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира по футболу.

В Чолпон-Ате продолжаются международные соревнования по шахматам. Турнир проводится третий год. Медали разыгрываются в лично-командном зачете в пяти возрастных группах.

В Алматы наши пятиборцы отстаивают честь страны в международных соревнованиях. Пожелаем им удачи и держим за них кулаки. Кстати, в Бишкеке недавно отгремел Кубок Центральной Азии. Читайте в нашем материале, как это было.

Спортивный календарь на неделю найдете тут.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 09.30, «Парк-отель» — пресс-конференция «Планирование семьи — право каждого!»;

— 09.30, Октябрьский районный суд — заседание по делу Самакова;

— 10.00, Нацстатком — итоги первого полугодия;

— 10.00, зал заседаний мэрии столицы — обсуждение проекта «Обязывающие правила обращения с бытовыми отходами на территории Бишкека»;

— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Алмамбета Шыкмаматова;

— 16.00, Конгресс-холл госрезиденции № 1 — пресс-конференция по итогам третьего заседания круглого стола с участием Арабской координационной группы.

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