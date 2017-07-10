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Общество

Путину подарили конструктор для внуков

Президент РФ Владимир Путин на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге наряду со многими изобретениями ознакомился и с разработками талантливых детей, сообщает РИА «Новости».

Путину показали роботов, сконструированных ребятами, например, дрона-уборщика, робота-саламандру и орнитоптер «Призрак». Участники проекта сделали президенту подарок — развивающий конструктор, который попросили «передать внукам».

Главу государства заинтересовали разработки детей, принимавших участие в международном фестивале молодежного творчества «От винта». Малыш-изобретатель представил президенту робота для изучения подводного дна. Путин заинтересовался, вспомнив, как сам спускался на дно Байкала.

Среди «взрослых» работ, представленных президенту в павильоне Свердловской области, был новейший беспилотный летательный аппарат «Юпитер» и его противоположность — система подавления дронов разработки КБ «Аэростарт». Как рассказали главе государства, это «ружье» под названием «Заслон» позволяет принудительно посадить летательный аппарат в случае его незаконного использования.
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