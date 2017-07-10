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Общество

Суд по делу Аиды Саляновой отложен

Суд по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой отложен до 14 июля. Об этом ИА «24.kg» сообщили ее адвокаты.

Как отметил Улан Джумаков, назначенный на сегодня процесс не состоялся из-за отсутствия свидетелей — бывшего заместителя главы Минюста Жылдыз Мамбеталиевой (главный свидетель обвинения) и депутата Алмамбета Шыкмаматова.

«Заседание перенесли на 14.00. Но в это время суд у юриста Саляновой — Чинары Джакупбековой. Поэтому слушаний не будет», — пояснил Улан Джумаков.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. Согласно версии следствия, она, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.
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