Суд по делу Аиды Саляновой отложен

Суд по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой отложен до 14 июля. Об этом ИА «24.kg» сообщили ее адвокаты.

Как отметил Улан Джумаков, назначенный на сегодня процесс не состоялся из-за отсутствия свидетелей — бывшего заместителя главы Минюста Жылдыз Мамбеталиевой (главный свидетель обвинения) и депутата Алмамбета Шыкмаматова.

«Заседание перенесли на 14.00. Но в это время суд у юриста Саляновой — Чинары Джакупбековой. Поэтому слушаний не будет», — пояснил Улан Джумаков.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. Согласно версии следствия, она, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.