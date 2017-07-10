Свидетель утверждает, что в милиции сторонников Жапарова сильно избили

В отделении милиции сторонников экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова сильно избили. Об этом рассказала на судебном процессе по делу сторонников Жапарова свидетель Мээрим Кубатова.

По ее словам, она является супругой младшего брата экс-депутата, за что была арестована на пять суток, несмотря на то, что у нее трое маленьких детей.

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«Мы, родственники Садыра Жапарова, приехали не митинговать, а забрать его домой. У здания ГКНБ я не кричала, не бегала, тем более не бросала камни в сотрудников милиции. Ко мне подошел милиционер и попросил пройти с ним. На мой вопрос «зачем?» ответил, что допросит и отпустит. Однако меня арестовали на пять суток только потому, что я родственница. Сын Жапарова, его друг и племянник, которых я увидела в РОВД, были сильно избиты. Я считаю, что это политический заказ», — сказала Мээрим Кубатова.

Напомним, на скамье подсудимых находятся 12 человек, задержанных 25 марта на митинге у здания ГКНБ в поддержку Садыра Жапарова, закончившемся беспорядками. Их обвиняют по статьям 234 (хулиганство), 341 (сопротивление власти), 174 (умышленное уничтожение чужого имущества) УК КР.

Садыра Жапарова обвиняют в соучастии в организации массовых беспорядков в 2013 году в городе Караколе, попытке захвата власти и захвате заложника.

Следующее заседание суда по делу сторонников Жапарова состоится 17 июля.